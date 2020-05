Le plan des séries à 24 équipes de la LNH approuvé | Le Canadien sera du tournoi

Les quatre meilleures équipes de chacune des deux associations devraient s'affronter pour déterminer leur position au classement : les Bruins de Boston, le Lightning de Tampa Bay, les Capitals de Washington et les Flyers de Philadelphie, dans l'Est, puis les Blues de St Louis, l'Avalanche du Colorado, les Golden Knights de Vegas et les Stars de Dallas, dans l'Ouest.

Les 16 autres (8 par association) disputeraient des séries trois de cinq afin de compléter le tableau des formations qualifiées pour les séries.

Selon ce scénario, le Canadien de Montréal serait impliqué dans cette série trois de cinq.

Les Penguins de Pittsburgh, les Hurricanes de la Caroline, les Islanders de New York, les Rangers de New York, les Maple Leafs de Toronto, les Blue Jackets de Columbus et les Panthers de la Floride seraient aussi de la série dans l’Est.

Quant à l'Association de l’Ouest, les huit formations seraient les Oilers d'Edmonton, les Predators de Nashville, les Canucks de Vancouver, les Flames de Calgary, les Jets de Winnipeg, le Wild du Minnesota, les Coyotes de l'Arizona et les Blackhawks de Chicago.