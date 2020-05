Enfin la Coupe Grey à Montréal?

Les Alouettes de montréal tentent depuis quelques années d’obtenir la candidature gagnante pour accueillir la Coupe Grey, mais sans succès.

Les insuccès du club, jumelé au dossier toujours incertain du toit du Stade olympique, ont nui à la candidature montréalaise.

Mais en 2020, il ne serait pas impossible que la Coupe Grey soit disputée à Montréal. En fait, avec la décision de la LCF de déplacer l'organisation de la Coupe Grey prévue cette année en Saskatchewan à 2022, ce sera le club finaliste ayant la meilleure fiche qui accueillera l’évènement.

Une décision justifiée selon l’assistant-entraineur des Alouettes André Bolduc.

« C’est juste moins compliqué comme ça et ça fait en sorte que chaque match est d’autant plus important, car tu sais que si tu termines la saison avec un meilleur dossier qu’une autre équipe, tu peux éventuellement jouer la Coupe Grey à la maison. Ça, c’est extrêmement rare au football. »

Selon Bolduc, il ne serait même pas surprenant, avec la progression qu’a connue l’équipe en 2019, que le grand match ait lieu à Montréal cette saison.

Mais avant cela, il faut qu’il y ait une saison. La LCF a déjà annoncé que la saison commencerait, au plus tôt, au mois de septembre.

« Je voyais cette décision venir, avec les écoles qui fermaient et tout, je n’ai pas été surpris. Même si ç’a été dur à accepter, je crois que c’était la meilleure décision à prendre. »

Entre-temps, les joueurs tentent de garder la forme, mais ce n’est pas évident. Un joueur de l’Impact, Steeven Saba, s’est même cassé un pied en faisant de la course à pied dans les rues de Montréal.

« Il y a des limites à pouvoir recréer un environnement de football à la maison. J’ai deux garçons qui jouent au football, l’un est quart-arrière, l’autre receveur de passes. Alors, ils se lancent le ballon quatre fois par semaine, mais ce n’est pas tout le monde qui a cette chance.

« Nous avons monté un gymnase dans le garage, mais je comprends que pour un joueur qui vit dans un condo, cela est impossible. Et il faut qu’il y ait un désir élevé de garder la forme. C’est sûr que je m’inquiète pour eux. »

Pour l’instant, les terrains de football à Montréal sont toujours hors limites selon les règles de la santé publique.

« Nous avons des joueurs qui sont en Californie et qui sortent tous les jours s’entrainer, ils nous envoient même des vidéos. Mais ici à Montréal, c’est certain que c’est plus compliqué. »

Bellefeuille avec les Gee-Gees, un choix logique

Les Alouettes ont annoncé hier que le coordonnateur à l’attaque - qui venait de se joindre à l’équipe en décembre -, quittait le club pour devenir entraineur en chef des Gee-Gees d’Ottawa. Son départ n’a pas été une surprise.

« Dès que j’ai vu que l’entraineur à Ottawa partait, j’ai tout de suite pensé à Marcel. Il a déjà travaillé pour eux, il vient de la région et c’est un titre prestigieux là-bas. Lorsque les noms ont commencé à circuler sur Twitter, j’ai vu qu’il était un des quatre noms mentionnés. »

« Marcel c’est un entraineur de grande qualité, c’est un être attachant et c’est normal que ce type de personne soit convoité. Il nous a beaucoup aidés durant son passage ici. J’espère de pouvoir travailler avec lui à nouveau un jour. Là, il va pouvoir aller faire ce qu’il aime chez lui. »

Bolduc a indiqué qu’il n’était pas urgent de remplacer Bellefeuille immédiatement, mais qu’une rencontre devait avoir lieu vendredi après-midi pour commencer à réfléchir à des candidats.