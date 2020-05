Cayden Primeau | No 1 à Laval ou no 2 à Montréal la saison prochaine?

Nommé parmi les étoiles chez les recrues de la Ligue américaine à l’issue de sa première saison chez les pros avec le Rocket de Laval, le gardien Cayden Primeau a répondu aux questions des médias mercredi.

Il est revenu sur la saison, parsemée de hauts, mais aussi de bas, qu’il a dû apprendre à surmonter.

De sa résidence de Voorhees Township au New Jersey, il est revenu sur sa première victoire dans la LNH face aux Sénateurs et sur la nervosité qui l’habitait lors de son premier départ en carrière contre l’Avalanche au Centre Bell plus tôt.

Le fils de Keith a aussi parlé de ce qui l'attend, possiblement, la saison prochaine: être l’auxiliaire de Carey Price dans la LNH ou avoir la pôle devant le filet du Rocket? Le jeune homme de 20 ans s’est bien gardé de répondre clairement en martelant qu’il préfère ne pas trop regarder en avant.