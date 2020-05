La LCF, pas avant le mois de septembre!

La Ligue canadienne de football a annoncé aujourd’hui qu’il ne sera pas possible de débuter la saison 2020, avant au moins la fin de l’été. Voici la déclaration de la ligue à ce sujet.

« Nous gardons espoir de pouvoir reprendre nos activités au plus tôt en septembre prochain pour disputer une saison écourtée et significative. Une décision finale sur ce scénario est évidemment sujette à ce que les gouvernements détermineront. Ce sont eux qui décideront ce qui sera sécuritaire pour nos joueurs et pour nos partisans.

À moins d’une surprise, comme le serait la disponibilité soudaine d’un vaccin pour contrer la COVID-19, il est clair qu’un retour au jeu cet été est impossible. Le maintien des restrictions sur les rassemblements – plusieurs provinces et municipalités ont déjà interdit jusqu’au 1er septembre la tenue d’événements sportifs attirant de grosses foules –, les limitations encadrant les voyages et les déplacements ainsi que la situation à la frontière du pays sont certaines des raisons qui font qu’un tel scénario est hautement improbable.

Nous savons que plusieurs discutent de la possibilité de tenir nos matchs avec ou sans partisans dans les gradins, ou avec des mesures de distanciation physique. Nous analysons toutes les possibilités, en tenant compte à la fois des critères de santé publique et de viabilité économique. Il est encore trop top pour spéculer sur ce qu’un retour au jeu en septembre pourrait avoir l’air.

Il est important de noter que nous n’annonçons pas aujourd’hui un retour au jeu cet automne. Il ne s’agit pas d’une promesse. Nous voulons que nos partisans sachent qu’il s’agit de l’une des options qui sont étudiées pour 2020. L’annulation de la saison est aussi possible. Encore une fois, il est trop tôt pour prendre une telle décision en ce moment. »

La Coupe Grey 2020 : Une formule d’exception pour une année qui l’est tout autant

« La pandémie a eu un effet drastique sur les voyages, sur le tourisme et sur l’économie. Il devient de plus en plus clair que nous ne serons pas en mesure de présenter la Coupe Grey et son festival comme à l’habitude. Du moins, pas avec l’ampleur à laquelle nous vous avons habitués au fil des ans.

Ce constat nous a menés, avec l’accord des Roughriders de la Saskatchewan, à modifier nos plans pour la présentation de notre match de championnat. Les Roughriders se sont donc vu accorder la présentation de la Coupe Grey de 2022. Cette année, si nous revenons au jeu, nous adopterons un modèle différent pour octroyer la présentation du match. Parmi les deux équipes qui atteindront la grande finale, celle qui aura eu la meilleure fiche en saison régulière présentera le match à domicile. Ceci donne la chance à toutes les équipes de tenir le match de la Coupe Grey à domicile. Nous analysons également l’idée de déplacer la tenue de la Coupe Grey en décembre, puisque nous considérons toutes les options qui nous permettraient de jouer un maximum de matchs en 2020.

Le plan pour 2021 demeure le même : les Tiger-Cats de Hamilton présenteront la Coupe Grey chez eux pour la première fois en 25 ans.

Nous souhaitons dire à nos valeureux partisans en Saskatchewan que la célébration de votre passion pour la LCF, avec la présentation de la Coupe Grey chez vous, n’est que partie remise. »