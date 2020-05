« Il est temps que les terrains de baseball rouvrent »

Pour Lefort, il est aussi temps de séparer les réalités des régions et de Montréal.

« J’ai des contacts partout au Québec et croyez-moi, en région, ils ne comprennent pas du tout. Dans certains coins, il n’y a pas de cas du tout et leur saison est en train de tomber à l’eau. Ils ne comprennent pas. Si à Montréal c’est pire, ok. Mais il faut permettre à ceux qui le peuvent de retrouver le terrain. »

La saison des 4 Chevaliers Easton, qui recueillent des fonds pour des organismes chaque été, est sur le respirateur artificiel.

« J’ai un peu abdiqué. Quand je regarde les vidéos de l’an dernier, j’en pleure. Je ne peux pas croire que nous ne pourrons pas retrouver cette proximité avec les gens. Malheureusement, nous avons perdu plusieurs commanditaires qui souffrent eux aussi. Je ne pense pas que les 4 Chevaliers c’est terminé pour de bon, mais pour cette saison, si on peut sauver quelques évènements ça va être beau. »

Baseball Québec fait la part des choses

« Il est clairement temps de rouvrir les terrains de baseball, a lancé le président de Baseball Québec, Maxime Lamarche. Mais il faut bien faire les choses pour ne pas défaire ce qui a déjà été fait. Mais les gens doivent comprendre que l’on va recommencer tranquillement, probablement avec un deux trois semaines de remise en forme sans balle. »

Selon Lamarche, il va falloir faire des petits pas pour éventuellement revenir à du baseball plus conventionnel.

« Je n’ai pas été capable de me faire confirmer par qui que ce soit, si oui ou non le virus peut véritablement se passer en se lançant une balle de baseball. Et ça, ça demeure un problème. On ne sait tout simplement pas. »

Lamarche demeure optimiste de voir les jeunes jouer des matchs cette saison et pour pallier aux matchs perdus en début de saison, l’année pourrait s’étirer jusqu’à l’automne.

« On pourrait avoir une saison qui se termine à la fin août comme chaque année, pour permettre aux jeunes qui vont d’autres sports à l’automne de quitter. Ceux qui veulent demeurer pourraient former une équipe pour une saison qui pourrait aller jusqu’à l’Action de grâce, où on jouerait 10 à 15 matchs de plus. Tous les scénarios sont encore sur la table. »

Lamarche a voulu conclure en disant qu’il reconnait le travail que la ministre Charest fait, et se dit confiant que ce n’est qu’une question de temps avant que les entrainements puissent reprendre.