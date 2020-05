La Floride ouvre ses portes à toutes les ligues sportives

Même si l’État de la Floride s’avère l'un des endroits les plus touchés par le coronavirus aux États-Unis, le gouverneur Ron DeSantis a décidé de rouvrir l'État à toutes les ligues sportives.

Il y a l'UFC qui y a déjà relancé ses activités et on sait qu'il y aura un mini tournoi de golf Pro-Am ce week-end impliquant Tiger Woods, Phil Mickleson, Tom Brady et Peyton Manning. Sans oublier que les Marlins et le Heat ont rouvert leurs centres d’entraînement et que la MLS et la NBA songent aussi s’y installer en permanence pour la saison.

« Nous pensons que d’aider les organisations à relancer les activités est important. C’est ce qui rend notre nation vigoureuse. Nous voulons faire notre part ici en Floride. Si vous êtes une équipe dans une région où il ne vous est pas possible de jouer, nous allons vous trouver une place ici en Floride. »

N’oublions pas que De Santis était le même homme qui avait déclaré que la lutte était un service essentiel.

Il n’est pas impossible que les Mets et les Yankees s’installent dans leur site de camp d’entrainement en Floride pour la saison.

Les Blue Jays songent faire la même chose pour éviter que les équipes rivales soient obligées de traverser les frontières. Buffalo est aussi une option pour les Jays, là où évolue leur équipe AAA.