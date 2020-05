Le golf, ça commence mercredi!

C’est demain qu’ouvriront pour la première fois les clubs de golf du Québec, et le 98.5 a cru bon en visiter quelques-uns pour voir comment les choses se passaient.

Le niveau d’excitation était palpable au club de golf de Golf de l’île de Montréal, ça bougeait autour du chalet où les employés s’occupaient des derniers préparatifs, comme le nettoyage des voiturettes.

Nous avons rencontré la directrice générale, Isabelle Plourde, qui ne pouvait cacher son sourire.

« Très excitée, oui, oui! »

C’est sans surprise que dans les deux clubs que nous avons visités, c’est déjà complet pour la semaine.

« Nous n’avons jamais vu un achalandage comme ça. C’est déjà complet pour la semaine. Normalement, dans une saison, les journées à plus de 500 golfeurs dans une journée, on les compte sur une main. Clairement, les gens avaient hâte de sortir. »

Au club de golf métropolitain aussi on est prêt, la contrôleuse Marie-Claude Meloche n’en revenait pas du niveau d’enthousiasme de ses employés.

« Ils sont tous tellement heureux d’être de retour au travail, on était heureux de se revoir. Et les clients aussi. On peut sentir le niveau d’excitation au téléphone. Ça parait qu’ils ont hâte de sortir. Ça fait un mois qu’ils nous appellent. »

Tout est en place dans ces deux centres de golf, qui admettent que la joute ne sera peut-être pas parfaite au début, mais respectera les nouvelles règles mises en place.

Les terrains de pratique des deux golfs seront ouverts et les départs seront espacés aux 10 et 12 minutes respectivement.