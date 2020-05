Le Canadien et les Blackhawks pourraient-ils brouiller les cartes advenant des séries?

Le 12 mars, le Canadien de Montréal devait accueillir les Sabres de Buffalo au Centre Bell. Le match n’a jamais eu lieu et pour les joueurs de la Ligue nationale de hockey, la pause liée à la pandémie s’est amorcé.

En conversation avec Paul Houde et Thérèse Parisien, Pierre Houde et Martin McGuire, les descripteurs à la télévision (RDS) et à la radio (98.5) des matchs du Tricolore se remémorent cette journée pas comme les autres.

« Je suis resté assis sur ma chaise jusqu’à trois heures de l’après-midi, parce qu’on n’avait pas encore la confirmation qu’on n’avait pas de match ce soir-là », se souvient Pierre Houde.

« Il y a même eu une rumeur assez forte selon laquelle le match serait présenté sans spectateurs. Et finalement, on a reçu le coup de téléphone qui nous disait : pas de match ».

« Je me suis rendu, comme d’habitude, au centre d’entraînement à Brossard. Et quand j’ai accédé au stationnement, les joueurs du Canadien en sortaient », se rappelle Martin McGuire.

« Un après l’autre, les joueurs sortaient du stationnement souterrain, à une heure où, habituellement, ils auraient dû être dans le vestiaire en réunion avec Claude Julien. Quand j’ai ça, j’ai commencé à me dire que ça serait difficile de présenter le match. »

Canadiens et Blackhawks?

Si la LNH reprend ses activités cet été avec un tournoi éliminatoire à 24 équipes, le Canadien et les Blackhawks de Chicago – l’équipe favorite de Paul Houde – participeraient aux séries. Pourrait-on parler d’équipes qui pourraient mêler les cartes?

« J’ai parlé à quelqu’un de la LNH ces derniers jours et mon interlocuteur m’a dit qu’il y a deux équipes qui pourraient complètement déjouer les calculs dans un format éliminatoire comme ça : les Blackhawks, qui ont des joueurs élites habitués à gagner et le Canadien à cause de Carey Price. »

Notons que les discussions du comité pour le retour au jeu de la LNH évoque des séries éliminatoires disputées avec 24 équipes au lieu de 16 dans deux villes distinctes.