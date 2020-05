Retour des sports professionnels | «C’est un processus d'adaptation qui va prendre du temps»

«J’ai regardé quelques matchs qui étaient diffusés notamment par le réseau de télé américain Fox. C’est un retour inespéré des sports majeurs. Il y a déjà eu la UFC. Ce soir, le NASCAR a une course au programme en Caroline du Sud. On progresse. Par contre, j’ai noté que les athlètes de la Bundesliga ont offert un jeu décousu. En plus, il y a eu plusieurs petites blessures. […] C’est un processus d'adaptation qui va prendre du temps dans tous les sports. Le spectacle va s’améliorer de semaine en semaine. C'est normal.»