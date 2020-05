LCF : « L’aide gouvernementale sera la clé» -Hénoc Muamba

Le commissaire de la Ligue canadienne de football Randy Ambrosie a demandé il y a quelques semaines l’aide du gouvernement fédéral dans le but d’assurer la survie de la ligue.

On parle d’une demande d’aide de 150M$ que la ligue serait prête à redonner sous forme de commandite.

Si le gouvernement n’aide pas la LCF, il est peu probable que la saison 2020 ait lieu. Le commissaire indiquait justement que sa ligue ne pouvait se permettre financièrement de jouer des matchs à huis clos.

Hénoc Muamba des Alouettes de Montréal l’a dit du bout des lèvres, cette décision fera probablement pencher la balance.

« C’est certain que c’est gros comme élément. Comme toutes les industries, la nôtre a été touchée et une certaine forme d’aide serait la bienvenue. Je ne pense pas que l’idée de jouer des matchs à huis clos soit complètement éliminée, mais il se peut que certains éléments comme ceux-ci fassent la différence. »

Le joueur canadien de l’année 2019 s’inquiète pour certains de ses coéquipiers. Selon lui, le débat qui existe présentement sur le sujet des joueurs américains et si oui ou non ils devaient aussi avoir accès à l’aide du gouvernement n’est pas justifié.

« La grande majorité des Américains qui viennent ici jouer au football font un sacrifice. Ils viennent ici remplis de bonnes intentions. Ils s’adaptent à notre pays, ils payent leurs taxes ici. Ils s’impliquent dans plusieurs causes humanitaires ici. C’est sûr que je pense qu’ils méritent de l’aide comme tout le monde. »

« Il y en a plusieurs qui, présentement, ne savent pas comment ils vont passer au travers. Je pense que ce qui est le plus difficile c’est d’attendre et de ne pas savoir. Car certains joueurs se demandent s’ils devraient accepter ou non un emploi dans un autre domaine. C’est pour ça qu’il va falloir prendre une décision bientôt. »

La bonne nouvelle pour Muamba, c’est qu’après des discussions rompues lors des premières semaines de la crise, la ligue et les joueurs travaillent maintenant ensemble pour tenter de trouver des solutions, a expliqué celui qui représente les joueurs des Alouettes au syndicat.

« Au début, c’était vraiment frustrant, car on avait l’impression qu’on nous isolait du processus. Il y a encore plein de choses que nous ne contrôlons pas, mais au moins il y a de bons échanges. Les deux côtés cherchent des solutions ensemble. On se parle au moins deux fois par semaine. De notre côté, on ne se le cachera pas, tous les joueurs veulent revenir au jeu. Mais on comprend aussi qu’on doit se plier aux règles gouvernementales. »

Deux villes pour relancer les activités

Muamba avait entendu parler des rumeurs voulant que la LCF choisisse deux villes (une de l’est et une de l’ouest) pour y regrouper les équipes et organiser les matchs. Mais pour l’instant, ça demeure une idée au stade embryonnaire.

« Pour être bien franc, entre les joueurs, nous n’en avons pas encore parlé. Ça viendra dans notre téléconférence. Mais si tu me poses la question si les joueurs étaient pour, je dirais absolument oui. Les joueurs de la LCF sont habitués d’être loin de leur famille dans plusieurs cas. Donc je ne pense pas que ce serait un problème. On veut juste jouer. »

Muamba s’est dit tout de même optimiste que la saison, dans une forme ou l’autre, aurait lieu.

Pour l’instant, les joueurs n’ont reçu aucune directive quant à un possible retour à l’entrainement. Les camps de la LCF devaient officiellement ouvrir leurs portes dimanche de cette semaine.

Muamba indique que dimanche il écoutera un service religieux, et tentera de continuer à se maintenir en forme autant mentalement que physiquement, au cas où le téléphone sonnerait sous peu.