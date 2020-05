MLS | Le moratoire prolongé jusqu’au 1er juin

Les équipes de la MLS, dont l’Impact de Montréal, attendent toujours le feu vert des autorités gouvernementales pour rouvrir leur centre d’entrainement. Or, c’est sans surprise que la ligue a décidé de prolonger son moratoire sur les entraînements de groupe jusqu’au 1er juin.

Précédemment, la date fixée était celle d’aujourd’hui, le vendredi 15 mai.

Pour l’instant, la saison de la MLS est suspendue jusqu’au 15 juin, mais cette date risque d’être repoussée.

Plusieurs sites internet rapportaient cette semaine que la MLS avait l’intention de reprendre ses activités à Orlando, en Floride, dès le 22 juin. Différents médias indiquaient que les équipes arriveraient sur place le 1er juin.

Une quarantaine d'une semaine serait obligatoire pour tous. Il s'en suivrait un camp préparatoire de deux semaines, afin de préparer les joueurs avant le début des matchs.

En Floride aussi, on attend le feu vert du gouvernement pour rouvrir le Wide World of Sports Complex, là où joueraient les équipes de la MLS.

Sans cette approbation, le plan de relance du commissaire Don Garber ne pourra être appliqué.

Au Québec, la ministre déléguée de l’Éducation et ministre responsable à la Condition féminine, Isabelle Charest, a indiqué en point de presse mercredi qu’elle était en discussion avec les gens de l’Impact de Montréal, afin de leur permettre de rouvrir le Centre Nutrilait le plus rapidement possible.

Les joueurs pourraient ainsi recommencer à s’entraîner, au moins, sur une base individuelle.