Pourquoi la NBA et la MLS visent-elles le même site?

Cette semaine, d’importantes rumeurs ont commencé à circuler concernant les plans de relance de la NBA et la MLS. Curieusement, les deux ligues, qui cherchent un site neutre, visent le même endroit: l'ESPN Wide World of Sports, un complexe appartenant à Disney.

Comment est-il possible que deux ligues lorgnent vers le même site pour reprendre les activités de leurs saisons?

Premièrement, ESPN est partenaire de la MLS et de la NBA, donc il n’est pas impossible que ce soit le réseau de télévision lui-même qui ait proposé aux dirigeants des deux ligues d’utiliser leur site.

Le complexe sportif de près de 900 000 mètres carrés est situé sur le site de Walt Disney World à Orlando en Floride.

Il contient neuf terrains sportifs, et s’avère l’hôte de nombreux tournois sportifs mineurs.

Par ailleurs, plusieurs ligues comme la NFL et la MLB y ont présenté des matchs d’exhibitions.

Le site a vu le jour en 1997 et a coûté une centaine de millions de dollars US.

On y retrouve quoi?

HP Field House

Premièrement, le HP Field House s’avère un aréna pouvant contenir plus de 5000 personnes, étant capable d’accueillir plusieurs sports, dont du basketball.

Chaque année la NBA y tient son NBA Jr. Global Championship. C’est là où auraient lieu les matchs de basketball si le plan proposé par le commissaire Adam Silver est accepté. Le site contient aussi six autres terrains de basketball extérieurs sans estrades qui pourraient servir pour les entrainements.

Un autre plus petit site intérieur nommé The Arena est aussi disponible pour y accueillir plusieurs sports dont des compétitions de meneuses de claques, du basketball et du volleyball.

Marathon Sports Fields

Il y a un terrain de soccer qui peut contenir 500 spectateurs. C’est la pièce maîtresse du Marathons Sports Fields. C’est là où s’entrainent et jouent, lors du camp d’entrainement, huit équipes de la MLS.

Quatre autres terrains sans estrades seraient aussi disponibles pour les entrainements. Si jamais on manque de terrains, les terrains de hockey sur gazon pourraient aussi servir.

Champion Stadium

Le Champion Stadium est un stade de baseball de 7500 places. En tout, il y a 14 terrains de baseball ou balle-molle mis à part celui-là. Les 13 plus petits n’ont pas d’estrades.

On y retrouve aussi des terrains de tennis et une piste d’athlétisme.

Malheureusement, les hôtels ne sont pas exactement sur le site. Les joueurs ne pourront donc pas marcher de l’hôtel aux terrains d’entrainement. Les hôtels les plus près se trouvent à Kissimmee, à moins de 10 minutes d’auto. Mais la NBA et la MLS devront assurément s’organiser pour rendre disponible un système de transport bien organisé.

À noter que pour l’instant rien n’est confirmé, ni pour la NBA ni pour la MLS.