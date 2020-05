Le retour de la MLS le 22 juin?

Le site sportif The Athletic rapportait hier que la MLS avait l’intention de relancer ses activités à Orlando. À Walt Disney pour être plus précis. On parlait de réunir les 26 équipes sur le site de ESPN Wide World of Sports.

Voilà que mercredi, un autre site sportif, The Score, corrobore les informations du précédent article, indiquant en plus que selon leurs sources, la date visée pour un retour à la compétition serait celle du 22 juin.

C’est la date qui aurait été proposée aux joueurs dans une discussion entre le commissaire Don Garber et l’association des joueurs.

Résumé

La MLS propose un tournoi à la ronde où toutes les équipes joueraient au même endroit. On parle de mettre sur pied un village qui pourrait accueillir les quelques milliers de personnes qui auraient accès au site.

Selon The Score, les joueurs de équipes voyageraient vers la Floride en début juin et se placeraient en quarantaine pendant une semaine, avant de reprendre les entrainements.

Deux gros problèmes demeurent toujours au centre des discussions: la disponibilité des tests, et la réouverture du Wide World of Sports.

Centre d'entraînement de l'Impact

Pour le moment, la disponibilité des tests demeure compliquée pour les ligues sportives. Si on prévoit vraiment tester plusieurs fois par semaine les gens qui vivent dans le village, on parle de plusieurs milliers de tests par semaine.

Par ailleurs, les autorités de la santé doivent donner le feu vert pour la réouverture du centre sportif floridien.

De son côté, l’Impact attend toujours de pouvoir rouvrir son centre d’entrainement. La semaine dernière leur demande a été refusée par les autorités de la santé publique de Montréal.