Y aura-t-il cinq changements en MLS?

La Bundesliga, en Allemagne, songe présentement à aller de l'avant avec la recommandation du Conseil de la Fédération internationale de soccer qui permettrait aux équipes de procéder à cinq changements par match.

Étant donné le camp d’entraînement écourté, les blessures risquent de se faire plus nombreuses en ce début de reprise des activités. Le niveau de forme cardio de chaque joueur ne sera pas non plus au degré idéal.

Aussi, il faudra prendre en considération que des équipes perdront des joueurs en raison de la maladie. On devrait permettre aux équipes d’ajouter des joueurs à leur formation pour pallier à ces problèmes, et les cinq changements pourraient aider aussi.

Lorsque l’Impact évoluait en USL, on permettait cinq changements. Ce ne sera donc pas totalement étrange pour l’Impact de travailler avec ces normes temporaires. En fait, c’est seulement en 2017 que l'USL s’est conformée aux règles de la FIFA et des trois changements.

En fonction du calendrier que choisira finalement la MLS, on pourrait décider d’y aller avec cinq changements, si l’horaire sélectionné demande aux équipes de jouer plusieurs matchs en peu de jour. Mais la MLS est encore loin de devoir prendre cette décision, elle qui cherche toujours une façon de relancer ses activités.

La Bundesliga prendra une décision jeudi quant à cet aspect du jeu, elle qui reprend la compétition cette fin de semaine.