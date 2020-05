La NBA étudie l’option des sites «neutres»

Quelques centres d’entraînement de la NBA ont rouvert leurs portes la semaine dernière, mais ce n’est pas de sitôt que l’action reprendra officiellement.

Selon ESPN, le commissaire Adam Silver a indiqué lors d'une téléconférence vendredi que son objectif était de déplacer les 30 équipes dans un ou deux sites maximum. Le but serait de réunir le plus d’équipes possible au même endroit pour éviter les voyagements.

On lorgnerait du côté d'Orlando et Las Vegas comme sites potentiels, mais Silver aurait indiqué que si c’était possible, il désirerait avoir ses 30 équipes au même endroit.

Si la saison reprend comme le désire Silver, les séries quatre de sept seraient maintenues lors de la période éliminatoire.

Comme la LNH, la NBA s’est dite prête à jouer durant l’été et même attendre à l’automne si nécessaire pour terminer la saison présentement en cours.