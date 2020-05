Soccer | Le Championnat d'Angleterre pourra poursuivre en juin

Même si le Royaume-Uni s’avère un des pays les plus affectés par la COVID-19, le premier ministre Boris Johnson, qui a lui-même souffert de la maladie le mois dernier, a donné le feu vert pour la réouverture des activités de la Premier League (EPL).

Plus de 32 000 personnes sont décédées du virus au pays, c’est le deuxième plus haut total après les États-Unis. Selon les informations disponibles, on y compte encore près de 200 000 cas actifs. Mais il faut noter que le gouvernement doit encore rendre publiques les données sur les patients guéris.

C’est donc à partir du 1er juin que les activités peuvent reprendre. La Premier League est la ligue la plus puissante de la planète et elle s’était donné comme mission de terminer la saison, d’une façon ou d’une autre.

On parle de jouer les matchs restants en terrain neutre, mais tous ne sont pas en accord. Les clubs de Brighton, Aston Villa et Watford se sont dits contre l’idée, indiquant que l’absence de matchs locaux, s’avère un désavantage pour les équipes qui avaient encore plusieurs matchs à jouer à domicile.

Sergio Aguero, du Manchester City, et Antonio Rudiger, de Chelsea, ne sont que deux des joueurs qui ont indiqué publiquement qu’ils n’étaient pas à l’aise avec un retour au jeu présentement.

Le feu vert du gouvernement ne sera officialisé que si les choses s’améliorent au pays d’ici au 1er juin.