50e anniversaire du but légendaire de Bobby Orr

Les amateurs de hockey un peu plus âgés ont vu LE but en direct. Les plus jeunes l’on vu sur bande vidéo…

Mais tous ont vu, un jour ou l’autre, la photo de Bobby Orr en vol plané, une fraction de seconde après avoir inscrit son but historique lors de la finale de la coupe Stanley, le 10 mai 1970, il y a 50 ans aujourd'hui.

Le but de Orr permettait aux Bruins de l’emporter en prolongation et de remporter la coupe Stanley en quatre matchs face aux Blues de St. Louis… qui ont attendu cinq décennies avant de remporter leur toute première coupe, l’an dernier, en 2019.