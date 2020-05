Quatre joueurs québécois de la LNH se sont adressés aux médias

Des joueurs québécois de la LNH se sont adressés aux médias, vendredi, pour partager quelques histoires personnelles, des impressions hockey et des anecdotes à propos de leur congé forcé en raison de la pandémie de COVID-19.

Par l'entremise d'une conférence virtuelle, Jonathan Marchessault des Golden Knights de Las Vegas, Samuel Girard de l’Avalanche du Colorado, Antoine Roussel des Canucks de Vancouver et Jonathan Huberdeau des Panthers de la Floride ont répondus aux questions des journalistes.

Samuel Girard a notamment expliqué pourquoi il est devenus un bon joueur de poches!

De son côté, Marchessault a interpelé Girard au sujet de ses talents de chanteur...

Antoine Roussel a raconté son long voyage familial en véhicule récréatif, de Vancouver à Saguenay.

Par ailleurs, un débat intéressant a eu lieu entre Roussel et Girard à propos de la recrue de l’année : le défenseur Cale Mackar, de l’Avalanche, et l’arrière Quinn Hughes, des Canucks, sont les deux candidats les plus sérieux.

D’autre part, Marchessault est revenus sur l’arrivée de Peter Deboer à la barre des Knights, qui représentaient la meilleure équipe de l’Ouest lors de l’arrêt des activités.