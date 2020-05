Le Canadien réduira-t-il le prix de ses billets?

« Je crois que la NBA est en train de mettre sur pied un plan de réouverture de ses sites d’entrainements et nous allons devoir en faire autant, bientôt. C’est important de commencer à se préparer. »

Lorsque le hockey reprendra, il faudra aussi régler avec les partenaires médias, une partie du contrat qui demeurera probablement incomplet.

« Une saison c’est 82 matchs, les matchs que nous ne pourrons pas livrer à nos partenaires il va falloir les dédommager si on ne termine pas la saison actuelle. Heureusement nous avons d’excellentes relations avec nos partenaires et je suis certain qu’on va pouvoir trouver un terrain d’entente. »

Entre temps, Mme Bélanger et son équipe travaillent sur des projets philanthropiques. Des encans et des loteries mises en place pour le public viseront à récolter des sous et desservir des repas à des gens dans le besoin et au aussi aux travailleurs des CHSLD.

