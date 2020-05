Du golf en direct à la télé bientôt

Même si la saison de golf au Québec est toujours en suspens, le golf en direct à la télévision est tout près d’un retour. Les activités de la PGA ne reprendront qu’en juin, mais entretemps, un duel deux contre deux sera présenté par NBC le 17 mai prochain.

Le mini-tournoi porte le nom du TaylorMade Driving Relief et les profits seront remis à des œuvres caritatives qui viennent en aide aux gens dans le besoin en cette période de crise. La compétition mettra aux prises Dustin Johnson et Rory McIlroy qui affronteront Rickie Fowler et Matthew Wolff.

« Étant donné que c’est à NBC, je crois que nous serons aussi en mesure de le présenter, a expliqué l’analyste de golf à RDS Carlo Blanchard. Je crois que ce sera un des premiers évènements sportifs que l’on présentera en direct. Ce sera un bel évènement pour relancer un peu les activités. Ça va nous faire du bien, on s’ennuie tellement du sport. »

Blanchard, qui est professionnel au club de golf Le Portage à L’Assomption, a hâte de voir le golf reprendre du service.

« Arruda l’a bien dit hier, ça fait du bien de jouer au golf et prendre l’air. Mais je crois qu’ils font attention, ils ne veulent pas favoriser le golf, au détriment des autres sports. Que diront les pêcheurs qui attendent eux aussi le feu vert. »

Mais selon Blanchard, les règles qui seront mises en place rendront l’expérience de jouer au golf bien différente.

« Selon ce que je comprends, il n’y aura que quelques places ouvertes dans les champs de pratique et on n’aura que 10 minutes pour se réchauffer. Aussi il faudra payer à l’avance, probablement par téléphone avec carte de crédit. Même chose pour la nourriture et la bière, il va falloir commander d’avance pour que ce soit livré à notre voiturette pour éviter que les gens entrent au resto. »

En plus de retirer les lave-balles et les râteaux, il y a d’autres technologies qui seront utilisées pour éviter que les joueurs ne touchent à des objets communs lors de leurs joutes.

« Au golf, la technologie avance toujours. Il y a maintenant un bidule qui permet d’insérer le bout de ton putter dans un petit nœud, et en tirant la corde, faire sortie la balle du trou sans avoir à toucher au drapeau. »

« Ça va faire bizarre, mais il faudra commencer comme ça. J’ai entendu dire qu’au tennis les gens doivent identifier leurs balles en les marquant, pour s’assurer de faire leur service seulement avec ses propres balles et non celle de son partenaire, c’est spécial! »

Blanchard est aussi propriétaire du centre de golf intérieur du Marché aux puces Métropolitain, ça s’appelle Golf Virtuel Carlo Blanchard, où les gens peuvent pratiquer sur des écrans géants. Mais malheureusement, cela ne prendra pas de sitôt.

« Notre saison normalement achève à ce temps-ci de l’année. Mais avec la météo froide, on aurait pu continuer jusqu’en juin cette année. On aurait connu une très bonne année en ce sens, mais cette crise est arrivée à un bien mauvais moment pour nous, c’est vraiment dommage. »

Blanchard s’attend et espère une réouverture des clubs de golf extérieur d’ici la troisième semaine du mois de mai.