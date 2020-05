Le fils de Vince Papale se joint aux Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont annoncé lundi avoir paraphé une entente de deux saisons avec le receveur américain Vinny Papale.

Papale a disputé 34 rencontres en quatre saisons avec les Blue Hens de l'Université du Delaware. L'automne dernier, l'athlète originaire du New Jersey a apporté sa plus grande contribution au sein de l'unité offensive, avec six touchés en 12 rencontres. Il a également capté 36 passes pour des gains de 618 verges.

Le polyvalent receveur de 23 ans a également retourné quatre bottés d'envoi pour 85 verges, ainsi que 16 bottés de dégagement sur 61 verges.

Vinny est le fils de Vince Papale, qui a évolué avec les Eagles de Philadelphie pendant trois saisons, de 1976 à 1978. L'histoire de ce dernier, qui n'a jamais été repêché et qui a joué son premier match dans la NFL à l'âge de 30 ans, a inspiré le film Invincible, sorti en 2006.