Relance du soccer | Les propriétaires du Championnat d'Angleterre partagés

Si les propriétaires de la Bundesliga sont tous d’accord pour le retour des activités de leur ligue, ce n’est pas le cas en Angleterre. La plus importante ligue de soccer au monde, la Premier League d'Angleterre (EPL), vit des moments de dissension.

Selon le Daily Mail, lorsque les propriétaires se sont parlé par vidéoconférence vendredi, le ton a monté. Lorsque l’idée de jouer des matchs à huis clos dans des stades neutres a été proposée, tous les propriétaires n’étaient pas d’accord.

Selon l’article du journal britannique, 13 propriétaires auraient voté pour, et six contre. Un seul propriétaire, pour l’instant, s’est dit incapable de choisir. Or, pour que le projet passe, 14 clubs doivent être en faveur.

Selon les rumeurs, les six meilleures équipes désirent autant que possible terminer la saison et procéder comme à l’habitude avec les relégations, chose que les équipes plus faibles ne désireraient pas.

Dimanche, le Royaume-Uni voyait encore son nombre de cas actifs de coronavirus augmenter d’environ 5000 par jour.