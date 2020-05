COVID-19 | La NBA pourrait reprendre sa saison régulière à Orlando ou à Las Vegas

Les grandes ligues sportives américaines, dont la NBA, ont été temporairement arrêtées depuis la mi-mars en raison de la pandémie de COVID-19. Or, le plus influant circuit de basketball au monde a reçu une offre du groupe d'hôtellerie et de casinos MGM Resorts International…

Ce dernier a proposé à la NBA de terminer sa saison régulière, dans ses infrastructures de Las Vegas, selon le New York Times.

Les joueurs, ainsi que les membres de leur famille, seraient logés dans des zones placées en quarantaine dans des hôtels de MGM à Las Vegas. Le personnel de la NBA, nécessaire aux équipes et à la tenue des matchs, pourraient aussi y séjourner.

Édimment, tous ces efforts seraient fournis afin de permettre aux équipes de disputer le reste des parties de la saison. Les joueurs pourraient aussi s’y entraîner.

MGM, qui possède 13 hôtels à Las Vegas, transformerait 24 centres de convention en salles de basketball, selon ESPN.

La NBA étudie un projet semblable à Orlando, en Floride. Elle pourrait opérer ses activités dans un complexe sportif et des hôtels appartenant à Disney.