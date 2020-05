Les entrainements individuels reprennent en MLS

La MLS a annoncé vendredi que les joueurs pourraient utiliser les terrains d'entraînement extérieurs des équipes pour des séances d'entraînement individuelles dès le 6 mai.

Le tout, en conformité avec des protocoles de santé et de sécurité détaillés qui ont été développés en concertation avec des experts médicaux et des experts en maladies infectieuses.

Toutes les séances d'entraînement se feront sur une base volontaire et ne doivent pas être incompatibles avec les politiques émises par les autorités locales de santé publique et gouvernementales.

En autorisant les joueurs à utiliser, sur une base volontaire, les terrains exploités par les équipes pour y pratiquer des séances d'entraînement en solitaire, les clubs de MLS pourront fournir aux joueurs et au personnel un cadre contrôlé garantissant la conformité aux protocoles de sécurité et aux mesures de distanciation sociale.

Le protocole de séances d'entraînement individuelles interdit l'accès aux installations du club, y compris, sans s'y limiter, les vestiaires, les salles de sport et les salles d'entraînement collectif.

L'accès aux salles d'entraînement collectif et aux salles de sport des équipes est toujours exclusivement réservé aux joueurs en rééducation ou en traitement post-opératoire, tel que prescrit par le responsable médical du club.

Avant de commencer ce processus, chaque équipe doit fournir à la MLS un plan propre au club, exposant la manière dont l'équipe mettra en application les protocoles de santé et de sécurité, dont :

- L'accès aux installations d'entraînement exclusivement réservées au personnel essentiel, dont la liste doit figurer dans le plan.

- Des plans de désinfection et d'assainissement du matériel et des espaces d'entraînement, comprenant la désinfection entre chaque séance de tout équipement utilisé par les joueurs (ballon, cônes, buts).

- La réalisation complète d'une évaluation préalable standardisée auprès de chaque joueur avant chaque arrivée au lieu d'entraînement, et la prise de température au moment de l'arrivée dans les installations.

- La répartition dans le temps des départs et des arrivées des joueurs et du personnel, avec des places de stationnement désignées permettant de maintenir une distance maximale entre les véhicules.

- L'utilisation par les joueurs d'un équipement de protection individuel entre l'aire de stationnement et le terrain, à l'aller et au retour.

- L'utilisation par le personnel d'un équipement de protection individuel approprié tout au long de l'entraînement, tout en restant à au moins 3 mètres des joueurs en tout temps.

- Des postes pour le lavage de mains et la désinfection obligatoires avant et après chaque séance d'entraînement individuel.

- L'utilisation par les clubs des terrains de leurs installations d'entraînement, divisés en quatre quadrants (quarts de cercle) maximum par terrain. Un et un seul joueur maximum peut s'entraîner sur le même quadrant durant la séance, le partage de matériel est interdit, tout comme le jeu (passes, tirs) entre les joueurs.

- Un plan d'action d'urgence pour tous les problèmes afférents à la Covid-19.

Tous les plans doivent être révisés et approuvés par le personnel médical du club et par des experts locaux en maladies infectieuses avant d'être présentés à la Major League Soccer. Chaque club désignera un membre de son personnel pour superviser la conformité aux protocoles recommandés par la MLS et au plan de mise en application spécifique du club.

En outre, chaque club sera aussi responsable de confirmer la communication de ces protocoles aux joueurs et au personnel de l'équipe.

Le moratoire sur les entraînements en petits groupes et collectifs, valable dans l'ensemble de la ligue, reste en vigueur jusqu'au vendredi 15 mai inclus.