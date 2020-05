C’est reparti pour le NASCAR!

Le NASCAR sera le premier circuit à relancer ses activités en Amérique du Nord. Les organisateurs ont annoncé, vendredi, qu’une première épreuve aura lieu le 17 mai en Caroline du Sud.

Une deuxième course au même endroit aurait lieu le 20 mai. Ensuite on poursuivrait avec deux courses à Charlotte, les 24 et 27 mai.

Pour l’instant, le reste du calendrier n’a pas été annoncé.

« Nous avons énormément confiance que ça fonctionnera, a indiqué le vice-président de NASCAR John Bobo au site The Athletic. Nous savons que la sécurité doit passer avant tout, mais en Nascar, c’est notre marque de commerce la sécurité. Nous lançons des autos à 200 miles à l’heure sur des pistes de course. Nous devons seulement être aussi sécuritaires avec les mesures sanitaires que nous le sommes dans le département mécanique. »

Le NASCAR assure d’avoir consulté des médecins et des épidémiologistes avant de prendre la décision de relancer sa saison.

« Il n’y aura pas de spectateurs dans les gradins et les équipes auront du personnel limité, qui devront respecter les règles de distanciation sociale. Les gens devront porter de l’équipement de protection et devront passer un test médical à l’entrée du périmètre, sans toutefois être testés pour la COVID-19. »

On voudrait aussi éventuellement ajouter des courses dans les États de la Floride, de la Géorgie, du Tennessee et de la Virginie.