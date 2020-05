Dequoy, un risque bien calculé pour Maciocia

« Nous avons eu de bonnes discussions avec les Packers, et selon ce que l’on comprend, ils ont signé plusieurs demis défensifs et ils ne pourront pas tous les garder. J’adore Marc-Antoine et je lui souhaite vraiment de réaliser ses rêves dans la NFL. Mais si ça ne fonctionne pas, il m’a fait savoir qu’il voulait vraiment jouer ici. »