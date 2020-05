Le PSG sacré champion!

Pour la neuvième fois de son histoire, le PSG remporte le Championnat de France. La Ligue de football professionnelle a annoncé sa décision jeudi, à la suite de l’annulation de la fin de la saison plus tôt cette semaine.

C’est en calculant le nombre moyen de points par matchs joués que le championnat a été octroyé, selon la règle de la Fédération de Football de France (FFF).

Toulouse et Amiens seront pour leur part relégués, et Lorient et Lens promus.

Il n’est toujours pas clair ce qui arrivera du PSG et sa place en Ligue des champions UEFA, qui elle, n’a pas encore été annulée.

Des rumeurs ont circulé à l’effet que le club accepterait de jouer tous les matchs restants du tournoi à l’extérieur de la France, dans le but de terminer le prestigieux championnat.

Mais rien de tout cela n’a été confirmé. L’UEFA a indiqué la semaine dernière qu’elle tenait mordicus à terminer la Ligue des champions, sans dévoiler de quelle façon.