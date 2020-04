LNH | Un début de saison 2020-2021 en décembre?

Après avoir décidé d’abandonner l’idée de relancer la saison en sites neutres, la LNH tente de mettre sur pied un nouveau plan de relance qui pourrait inclure un début de saison 2020-2021 en décembre.

La LNH serait prête, selon le site The Athletic, à attendre jusqu’en septembre s’il le fallait pour terminer la saison 2019-2020. Le mois de novembre servirait ensuite de pause pour ensuite reprendre la saison suivante dès le mois de décembre, même aussi tard qu’en janvier si c’était nécessaire.

Pas de match d'étoiles mais des séries en plein été

Le but serait toujours de jouer 82 matchs de la saison régulière l’an prochain, ce qui voudrait dire des séries qui se termineraient en plein été 2021.

En 2020-2021, on éliminerait le match des étoiles et la semaine de pause dans le but de rattraper le plus de temps perdu possible.

La majorité des propriétaires serait à l’aise de terminer cette saison à huis clos, mais pour la majorité d’entre eux, il faudrait que dès la saison suivante les amphithéâtres puissent accueillir des partisans pour que l’opération devienne rentable.

Un projet qui ne fait pas l’unanimité

Mais, le plan de la LNH de choisir quatre villes pour y installer des écosystèmes dans un périmètre sécurisé pour terminer cette saison-ci ne fait pas l’affaire de tous.

D’ailleurs, lors des derniers jours, deux membres du Canadien Brendan Gallagher et Philippe Danault ont indiqué qu’ils n’étaient pas chauds à l’idée de devoir s’isoler pour plusieurs mois de leur famille afin de terminer une saison dans laquelle leur équipe était déjà virtuellement éliminée.

Pour l’instant il n’est pas clair si les camps d’entrainement, qui doivent durer entre trois et quatre semaines, auraient lieu à l’intérieur des sites isolés.

Certains suggèrent de garder chaque équipe dans sa propre ville pour les camps dans le but de permettre aux joueurs de demeurer près de leur famille au moins durant cette période.

Selon le réseau TSN, la LNH va repousser sa date de sortie d’isolement du 30 avril au 15 mai. Ensuite, on espère que les joueurs vont pouvoir au moins recommencer à patiner en petits groupes.