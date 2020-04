La MLB planche sur un nouveau scénario

Il semblerait que le baseball majeur ait choisi de mettre une croix sur son idée de jouer tous ses matchs en Arizona. Le nouveau plan de relance du commissaire Rob Manfred inclurait un retour à l’entraînement dès le mois de juin.

Selon le USA Today, les équipes retourneraient à leurs sites en Arizona ou en Floride pendant une période de trois à quatre semaines.

Le but, ensuite, serait de débuter la saison au début du mois de juillet et jouer une centaine de matchs. Mais contrairement à l’idée lancée au début du mois, les équipes joueraient leurs matchs à huis clos, mais dans leurs propres stades.

Dans le but de faciliter le voyagement, les ligues Américaines et Nationales seraient abolies et on réviserait les 30 équipes en trois divisions. On aurait la division Est, la division Centrale et la division de l’Ouest.

On espère mettre la main sur des trousses de tests, dont les résultats sont dévoilés rapidement, dans le but d’éviter que les joueurs soient obligés de pratiquer la distanciation sociale ou même devoir porter des masques.

Une fois la saison régulière terminée, on procèderait à des séries éliminatoires qui incluraient plus d’équipes qu’à la normale.

La MLB souhaiterait pouvoir jouer ses matchs éliminatoires à l’automne devant ses partisans, si les autorités médicales et de santé publique le permettent.