«Le plus important, c’est la santé» -Thierry Henry

Même si le préparateur physique Jules Guéguen prépare des entrainements que les joueurs peuvent faire à la maison, la tâche de s’entrainer tombe sur les épaules de chacun.

« On espère que les joueurs gardent la forme, à la maison ou en faisant de la course dehors en respectant les consignes. Car malheureusement on ne peut pas les voir. »

Même si l’Impact a connu un bon début de saison, Henry ne veut pas voir négativement cet arrêt de travail.

« Oui nous avons connu quelques bons matchs, mais il ne faut pas s’enflammer trop vite. On commençait à voir peut-être un peu le style de jeu du club ressortir, mais encore là, l’échantillon était vraiment trop petit. »

Annulation de la fin de la saison en France

Mardi, les autorités françaises ont annoncé que la fin de la saison de la Ligue 1 n’allait pas avoir lieu. Mais Henry n’était pas vraiment au courant de pourquoi exactement cette décision avait été prise.

« Je prends des nouvelles de ma famille régulièrement là-bas, et tout le monde va bien. Pour le reste je crois que les gouvernements font leur possible pour enrayer cette crise. Je ne vois pas la France comme un pays isolé là-dedans, je crois que la planète entière devient comme un seul pays. »

Henry a avoué ne jamais avoir joué de match à huis clos, mais si c’est le souhait de la MLS, il est prêt à faire ce qu’il faut pour préparer son équipe à retrouver le terrain.