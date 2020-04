«Ça n’aurait pas de sens de m’en aller deux mois loin de mes enfants» - Phillip Danault

Danault, qui écoulera sa dernière année de contrat la saison prochaine, ne semble pas trop pressé de discuter du sujet.

« Ma priorité, ça va être de ne pas en parler. Je veux me concentrer sur ma saison. Honnêtement, je n'en ai même pas parlé avec mon agent. Je veux m'amuser, gagner, il n'y a rien qui presse. »

Et évidemment, il souhaite que ce soit, pour longtemps, avec ses collègues inséparables de trio, Tomas Tatar et Brendan Gallagher, qui seront dans la même situation contractuelle.

« On a eu beaucoup de succès, on est différents, mais on se complète tous et ça fait des flammèches... Les avoir à mes côtés, ce serait fantastique. »