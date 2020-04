Sans choix de premier tour, les Alouettes se préparent pour le repêchage

Maciocia n'a d'autre choix que de se préparer, d'une certaine façon, comme si tout était au beau fixe.

« Je vais opérer comme s’il allait y avoir une saison. De toute façon je suis confiant qu’il y en aura une, de quelle façon je ne sais pas, mais je pense qu’on va jouer éventuellement. »

Malheureusement pour les Alouettes, la crise est arrivée à un bien mauvais moment. Le club qui a vécu de grands moments de transformation cet hiver n’a même pas eu le temps d’embaucher d’autres dépisteurs avant que la fermeture ne se produise.

« Je suis certain que dans les autres équipes, ils sont plus nombreux que nous, nous ne sommes que cinq, mais je te dirais que les quatre autres travaillent pour huit. On n’est peut-être pas beaucoup, mais on est très efficace. »

Pas de choix de premier tour

Les Alouettes n’ont pas de choix de première ronde. L’ancien directeur général avait échangé ce choix à Hamilton en 2018 lorsqu’il a obtenu le quart Johnny Manziel. Une transaction qui s’est avérée désastreuse.