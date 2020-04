La LNH et l’Association des joueurs se préparent

Selon ce que rapporte le New York Post, des rencontres téléphoniques entre les joueurs et les la Ligue nationale ont débuté, dans le but de trouver une solution pour la relance de la saison de la LNH.

Selon le réputé journaliste Larry Brooks, les joueurs sont représentés par John Tavares, Connor McDavid, James van Riemsdyk, Mark Scheifele et Ron Hainsey. Gary Bettman, Bill Daly et Colin Campbell, entre autres, représentent la ligue. Donald Fehr et Mathieu Schneider y sont aussi pour les joueurs.

Dans la conversation, on demande aussi la présence des médecins représentant la ligue et ceux représentant les joueurs.

Jusqu’à maintenant, on n’aurait pas encore établi un plan de relance, mais plutôt des questions préliminaires.

La semaine dernière, la LNH a décidé de ne pas aller de l’avant avec son plan de jouer dans des sites neutres. On aurait plutôt décidé qu’il serait plus facile de jouer dans des édifices de la LNH. Ainsi, des sites d'Edmonton, du Minnesota, de la Caroline et de Tampa Bay auraient été sélectionnés.

Mais selon ce que Bettman a indiqué au réseau Sportsnet, ce seront les autorités de la santé publique qui décideront du sort de la relance des ligues sportives.