Reprise des activités de la LNH | Le Canadien pourrait jouer en Floride

D’autres amphithéâtres, comme les domiciles des Hurricanes de la Caroline, des Oilers d'Edmonton et du Wild du Minnesota feraient partie des arénas pressentis.

La LNH désire compléter sa saison régulière. On songe à la possibilité de jouer des matchs tout au long de la journée dans chacun des arénas désignés, jusqu’en juillet.

Auparavant, la LNH avait songé à sélectionner quelques sites neutres dans le but de reprendre leurs activités le plus rapidement possible, en disputant des matchs à huis clos. Cette idée a été abandonnée.

Les sites neutres

Les représentants de certains sites établis dans des états moins infectés par la COVID-19, comme l’Université du Nord Dakota et l’Université de Southern New Hampshire, avaient été contactés par les dirigeants de la LNH.

Or, elle a décidé de faire une croix sur cette option.

Après avoir étudié la possibilité de déplacer toutes les équipes, les joueurs, les équipes de diffusion et autres, il est rapidement devenu évident que la tâche était trop ardue. En plus, il semble que les installations n’étaient pas adéquates pour des matchs de la LNH.