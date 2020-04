La Concacaf veut terminer la Ligue des Champions

Selon Montagliani, le problème de reconstitution d’un calendrier est extrêmement complexe.

« Nous ne sommes pas la NBA ou la NHL qui peuvent tout simplement bâtir un calendrier. Au soccer tout est interrelié. La MLS ne peut pas juste se faire un nouveau calendrier. Ça doit concorder avec les dates des fenêtres internationales, ça ne peut pas chevaucher des matchs de la LDC, ou de la US Open Cup, ou des matchs internationaux. Alors ça rend la chose très compliquée. C'est comme un casse-tête. »

La CPL pourrait reprendre du service plus rapidement

Selon Montagliani, la Première Ligue canadienne de soccer (CPL) serait la ligue nord-américaine qui pourrait rouvrir plus rapidement que les autres.

« On voit que les choses vont mieux au Canada qu’ailleurs, expliquait le Canadien qui réside à Vancouver. La CPL est une ligue jeune, qui ne compte que huit équipes. D’ailleurs, si les matchs reprennent à huis clos, Victoria pourrait être un bel endroit pour rassembler les clubs. Il y a très peu de cas ici et je crois en effet que cette ligue pourrait reprendre plus rapidement que les autres. »

La CPL n’a pour l’instant aucune équipe au Québec, là où la covid-19 frappe le plus fort.

Et les qualifications pour la Coupe du monde 2022?

Montagliani a avoué que le format de qualification pour la Coupe du monde 2022 risque de changer. Les pays de la Concacaf étaient présentement impliqués dans une course à finir dans le but de se qualifier pour le tournoi hexagonal.

Le Hex, comme on aime l’appeler compte les six meilleures nations de la Concacaf qui bataillent pour se rendre à la Coupe du Monde. Ce tournoi devait débuter à l’automne.

Entre temps, les matchs amicaux de ce printemps représentaient la dernière étape en vue de ce tournoi. Imaginez-vous que le Canada était septième, et n’accusait que 14 points de retard sur le Salavdor pour la sixième et dernière place donnant accès à la compétition. Mais tout cela a été arrêté lorsque le coronavirus a frappé.

« Je ne pense pas que le Hex pourra commencer en septembre. On doit avant tout reprendre les matchs qui mènent à ce tournoi. Et une fois rendus là, aurons-nous suffisamment de temps pour compléter le tournoi avant la prochaine Coupe du monde? On ne le sait pas. Il n’est donc pas impossible qu’on change du tout au tout le format de qualification. »

Selon Montagliani, demain n’est pas la veille où on permettra à des équipes nationales de prendre l’avion et se rendre d’un pays à l’autre. Ceci fait en sorte que pour le moment, tout reste sur la glace jusqu’à nouvel ordre.