La LNH aurait laissé tomber l’idée des sites neutres

Plusieurs ligues professionnelles songent à l’idée de sélectionner quatre ou cinq sites neutres dans le but de reprendre leurs activités le plus rapidement possible, en disputant des matchs à huis clos.

Les représentants de certains sites établis dans des états moins infectés par la COVID-19, comme l’Université du Nord Dakota et l’Université de Southern New Hampshire, avaient été contactés par les dirigeants de la Ligue nationale de hockey,

Mais selon ESPN, la LNH aurait récemment décidé de faire une croix sur cette idée.

Après avoir étudié la possibilité de déplacer toutes les équipes, les joueurs, les équipes de diffusion et autres, il est rapidement devenu évident que la tâche était trop ardue. L’idée n’a d'ailleurs jamais été formellement proposée aux joueurs, tel que l’avait confirmé la semaine dernière le représentant des joueurs Donald Fehr.

On regarderait plutôt vers des amphithéâtres de la LNH. Les domiciles des Hurricanes de la Caroline, des Oilers d'Edmonton et du Wild du Minnesota feraient partie de la liste des sites pressentis.

Pour l’instant, la LNH désire toujours compléter sa saison régulière. On songe à la possibilité de jouer des matchs tout au long de la journée dans chacun des arénas désignés, comme c’est le cas lors de tournois internationaux.

Le président des Panthers de la Floride Matthew Caldwell a indiqué au réseau Fox que les activités pourraient reprendre à huis clos en juillet.

Mais une source au courant des faits a indiqué à ESPN que les restrictions de voyagement et de distanciations sociales devront être allégées avant de véritablement pouvoir commencer à songer à un retour. Et l’Association des joueurs devra aussi donner son aval au projet, avant qu'il puisse se concrétiser.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports