Tom Brady chassé d’un parc à Tampa

Tom Brady a récemment déménagé dans la région de Tampa, dans le but de se préparer pour le début de la prochaine saison de la NFL à la barre de sa nouvelle équipe, les Buccaneers de Tampa Bay.

Si Brady avait respecté les règles de confinement lorsqu’il avait signé son contrat - on l'avait vu plume à la main dans sa cuisine -, il n’en a pas fait autant cette fois.

La mairesse de la ville Jane Castor a dévoilé en point de presse que le nouveau quart des Buccaneers avait été vu dans un parc qui avait été fermé par les autorités dans le but d’aider à la distanciation sociale.

Une agente de sécurité s’est approchée de Brady alors qu’il s’entrainait, sans immédiatement se rendre compte de qui il était.

Malgré son statut de vedette sportive planétaire, l’agente a invité Brady à quitter les lieux. Selon la mairesse, Brady n’a pas été mis à l’amende pour son infraction, car il était seul et ne brisait pas les règles de distanciation.

« Les parcs sont fermés dans le but premier d’éviter les rassemblements et les sports d’équipes, a expliqué Jane Castor. Je vous raconte cette histoire, mais je ne veux pas que vous me preniez pour une potineuse », a-t-elle lancé à la blague.

Brady a signé un nouveau contrat avec les Buccaneers le mois dernier, lui qui avait passé les 20 dernières saisons de sa carrière avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports