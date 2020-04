Est-ce l'auxiliaire de Carey Price que le Canadien vient d'embaucher?

Le gardien de but et joueur autonome Vasili Demchenko a accepté une entente d'un an avec le Canadien de Montréal.

Le contrat à deux volets rapportera 700 000 $ à Demchenko s'il évolue dans la LNH et 70 000 $ dans la Ligue américaine. Il a tout de même touché un boni à la signature de 92 500 $.

Marc Bergevin a maintenant quatre gardiens sous contrat en vue de la prochaine campagne: Carey Price, Charlie Lindgren, Cayden Primeau et Vasili Demchenko. Une chaude lutte est à prévoir pour le poste de no 2 de l'équipe.

Âgé de 26 ans, Demchenko a disputé 36 rencontres avec Chelyabinsk et Magnitogorsk dans la Ligue continentale russe (KHL) en 2019-2020, présentant un dossier de 9-17-3 avec une moyenne 2,77 et un taux d'efficacité de ,907.

Depuis qu'il a fait ses débuts dans la KHL en 2011-2012, il a conservé un dossier de 81-86-25 en 212 rencontres. Il a réalisé 14 jeux blancs et affiche une moyenne de 2,37 et un taux d'efficacité de ,925.