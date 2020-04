La MLS aurait demandé à ses joueurs de réduire leurs salaires

Selon ESPN, les joueurs pourraient perdre jusqu’à un maximum de 50% de leur salaire, et ce même si aucun match n’avait lieu cette saison.

Les réductions de salaire seraient directement liées aux nombres de matchs perdus, et dépendra aussi de si oui ou non les partisans seront admis dans les stades.

Heureusement, les joueurs gagnant moins que 100 000$ par année ne seraient pas affectés financièrement.

Advenant l’adoption de cette formule, avec une réduction de 50% des salaires, la MLS pense sauver environ 150M$. Avec l’arrivée de Miami et Nashville cette saison, on estime que plus de 310M$ sont dédiés à la masse salariale dans la MLS.

Le commissaire a discuté des différents scénarios possibles, incluant un tournoi automnal, mais rien de concret n’a été proposé.

La MLS et l’association des joueurs se sont entendues sur les termes d’une nouvelle entente au mois de février dernier, mais à cause de la pandémie, les deux côtés n’ont jamais pu la ratifier.

Que ce soit dans l’ancienne ou la nouvelle convention, aucune clause d’urgence due à une catastrophe naturelle n’a été négociée.