Golf Canada annule son Omnium RBC

« Nous avons par conséquent la ferme intention d’aller de l’avant avec RBC, le PGA TOUR, nos clubs hôtes et la ville de Toronto dans le but de présenter l’Omnium canadien RBC de 2021 au St. George’s Golf and Country Club et son centre d’entraînement officiel au Islington Golf Club», a-t-il ajouté.

L’Omnium canadien RBC n'a été annulé que sept fois depuis 1904, fdate de sa création.

Cela comprend les éditions du tournoi qui furent annulées en temps de guerre, soit de 1915 à 1918, ainsi qu’en 1943 et 1944.