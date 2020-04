Pas de Grand Prix à Trois-Rivières en 2020

Le conseil d’administration du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) a suspendu mercredi toutes ses activités publiques en 2020.



« Après avoir examiné toutes les options possibles, l’état actuel de la crise socio-sanitaire que traverse le Québec et la directive ministérielle d’annuler tous les événements jusqu’au 31 août 2020 ne nous permettent pas de pouvoir préparer avec confiance un événement de sport automobile de classe mondiale comme nous le faisons depuis un demi-siècle », a expliqué le directeur général du GP3R, Dominic Fugère, par voie de communiqué.



L’équipe permanente du GP3R planche sur la reprise des activités en 2021.



Les clients ayant déjà acheté leurs billets pour l’édition 2020 seront contactés au courant des prochaines semaines pour être informés des modalités de remboursement.



« Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les séries de courses, les partenaires, les amateurs et, surtout, nos bénévoles qui nous avaient assuré de leur collaboration advenant une remise plus tard en 2020, a ajouté Dominic Fugère.

« Malheureusement, le mieux que nous puissions leur dire c’est : « À l’année prochaine! » D’ici là, nos pensées sont avec les gens directement touchés par la maladie ainsi que ceux qui les soignent. »