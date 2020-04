«Ce qui se passe en ce moment, c’est plus gros que le hockey» - Pierre-Luc Dubois

Le Québécois Pierre-Luc Dubois espère toujours que la Ligue nationale reprenne ses activités afin de compléter la saison.

Les scénarios d'une relance des activités et d'une fin de saison condensée sont sur la table, mais plus le temps passe et plus le projet devient improbable.

Comment réagirait le centre des Blue Jackets, dont l'équipe était au coeur de la course aux séries avant l'arrêt des activités, si la LNH n'avait d'autre choix que de mettre une croix sur la saison?