COVID-19 | Comment pourraient fonctionner les clubs de golf?

Le club de golf réduirait aussi les risques avec des mesures de travail différentes qu’à l’habitude.

« Pour débuter la saison, il n’y aurait pas de lave-balles sur le terrain ni de râteaux dans les trappes de sable. On placerait un distributeur à savon après le neuvième trou pour que les gens puissent se laver les mains avant de rentrer à la cantine. On n’entreposerait pas non plus les sacs en début de saison. »

Il ne serait pas possible de payer en argent contant au restaurant. Advenant l’organisation d’un tournoi, il faudrait que ce dernier soit organisé sans nourriture, au moins jusqu’au mois de juin.

Pour le moment, le club Saint-François se prépare pour le début de la saison comme si le gouvernement allait donner le feu vert pour le 4 mai. Reconnaissant que pendant un certain temps, les choses devront se dérouler de façon un peu différente.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports