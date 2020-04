Don Garber réclame l’accès à des tests de COVID-19

Garber a indiqué qu’il était presque certain à 100% que le retour à la compétition se ferait à huis clos dans ce qu’il a appelé des « matchs studio ».

Le commissaire n’a toujours pas identifié de date possible pour un retour à la compétition et ne sait toujours pas dans quel format cela se fera non plus.

« Qui sait, ce sera peut-être sous forme d’un mini-tournoi. Ce que je sais c’est que nous allons tout faire pour couronner un champion, même si ça doit se faire à la fin décembre! »

La MLS a suspendu ses activités à la mi-mars. Il n’est toujours pas clair non plus de ce qui adviendra de la Ligue des champions de la Concacaf, qui a aussi dû suspendre sa compétition en plein quart de finale.