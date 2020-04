Expos | Jacques Doucet devra attendre son intronisation

Jacques Doucet, ancien descripteur des matchs des Expos, attend avec impatience son intronisation au Temple de la renommée du baseball à Cooperstown.

Au moins, il a reçu la bonne nouvelle qu’il allait être intronisé au temple de la renommée du baseball canadien en 2020.

Toutefois, Baseball Canada a dû annoncer vendredi le report des intronisations qui devaient avoir lieu le 20 juin, à St Marys.

Une date ultérieure n’a toujours pas été annoncée.

L’ancien joueur de premier but des Blue Jays, John Olerud, l’ancien joueur le plus utile de la Ligue américaine en 2006, Justin Morneau, et l’ancien receveur des Blue Jays Duane Ward, devaient aussi être intronisés.