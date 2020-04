La mairesse de Montréal Valérie Plante a annoncé mardi vis les médias sociaux qu’il n’y aurait pas d’évènements sportifs ou culturels à Montréal avant le 2 juillet prochain.

Le but de cette décision est d’éviter le plus possible les rassemblements.

Plus tôt dans la journée, les organisateurs du Grand Prix du Canada avaient déjà reporté la course plus tard dans l'année. Les Alouettes et la Ligue canadienne de football ont aussi annoncé que leur saison ne reprendrait pas avant, au moins, le mois de juillet.

Du côté du soccer et du hockey, aucune annonce n’a été faite chez l’Impact et le Canadien pour ce qui est du reste de la saison MLS et de la LNH, respectivement.

Selon Youssef Amane, du bureau de la mairesse, ceux qui désirent organiser des évènements à huis clos d’ici là devront obtenir l’autorisation de Santé publique Montréal.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports