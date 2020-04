Le Grand Prix du Canada reporté

Voici les détails communiqués aujourd’hui par le promoteur François Dumontier.

Nous aurions été honorés de présenter la toute première manche du Championnat du monde de Formule 1 2020, mais nous avons le regret d’annoncer à notre tour le report du Formula 1 Grand Prix du Canada 2020 prévu pour les 12, 13 et 14 juin prochain.

Au cours du dernier mois, nous avons été en communication constante avec des membres de la Formule 1 ainsi que des représentants de la ville de Montréal, de Tourisme Montréal et des paliers des gouvernements provincial et fédéral et nous avons entendu les directives émises par les officiels de la santé publique. En conséquence directe avec la pandémie de COVID-19, nous nous conformons aux recommandations des experts en autorité.

Nos pensées et sincères remerciements vont vers ceux et celles qui travaillent sans relâche afin de nous garder en santé, nous protéger et nous nourrir durant cette période difficile.

« Je suis fier de voir toutes les initiatives et les avancements technologiques qui émanent de la Formule 1 durant cette période de crise. En ce moment, il est primordial de concentrer tous nos efforts pour contrer la COVID-19. Nous serons prêts à vous accueillir à bras ouverts au circuit Gilles-Villeneuve dès que la situation le permettra. » – François Dumontier, Président et Chef de la Direction Formula 1 Grand Prix du Canada.

« Nous travaillons étroitement avec nos amis du Grand Prix du Canada depuis plusieurs semaines afin de les appuyer dans cette prise de décision nécessaire qui assure la sécurité des fans et de la communauté de la F1. Nous avons toujours hâte de nous rendre dans cette ville merveilleuse qu’est Montréal et même si nous devons attendre encore un peu avant notre arrivée, nous allons présenter un spectacle grandiose un peu plus tard cette année. »- Chase Carey Président-directeur général de la Formule 1.

À nos détenteurs de billets, soyez assurés que vos billets pour le FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2020 demeurent valides. Dès que la nouvelle date de présentation de l’événement sera connue, tous les spectateurs seront informés des options qui s’offrent à eux, qu’ils aient acheté leurs billets via le site web de l’événement (gpcanada.ca) ou via d’autres plateformes de vente.