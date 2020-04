Yvon Michel prépare le retour de la boxe

Michel demande à ses boxeurs de tenter de garder la forme, car les choses pourraient vite se remettre en branle lorsqu’on aura le feu vert des gouvernements.

« Le combat de championnat du monde de Marie-Ève Dicaire pourrait être celui qui relance les activités. Nous n’avons besoin que de quatre semaines pour tout mettre en place. Si on a le go le 1er juin, on peut livrer le gala le 1er juillet. »

Des galas à huis clos

Selon Michel, il semble peu probable que l’on puisse reprendre les activités sans passer par une période où les galas auraient lieu à huis clos.

On pourrait ainsi demander aux boxeurs de limiter leur entourage à un maximum de quatre personnes lors du combat. Cela limiterait l’accès à l’édifice aux gens vraiment nécessaires à la tenue du gala.

« C’est sûr que financièrement c’est un risque. Est-ce que ça peut être rentable? Il faudrait vérifier avec nos partenaires et les réseaux de télé, mais ce que je peux dire c’est que je sens la volonté d’un peu tout le monde dans la business de remettre la machine en marche. »

Michel assure que le monde de la boxe observe de près la façon dont procède présentement la UFC et les WWE pour utiliser les méthodes qui fonctionnent et éviter celles qui ne fonctionnent pas.

Ces deux fédérations de sports de combat n’ont pas cessé leurs opérations durant la crise du coronavirus préférant organiser des galas à huis clos.

Le Canada est-il convoité?

Si les activités risquent de reprendre plus rapidement au Canada, on ne pense pas cependant voir plus de galas importants être déplacés ici selon Michel.

« Je crois qu’il va toujours y avoir cette crainte de traverser les frontières. Même si on reprend une vie plus normale dans les prochaines semaines, ça risque de demeurer compliqué pendant un petit bout aux frontières. Des chaînes comme Showtime ne sont pas chaudes à l’idée de déplacer toute leur équipe de production ici. »

Par contre, Michel a une idée pour contrer ce problème.

« En 2018 nous avions produit un gala complet ici avec une équipe de production toute québécoise au Centre Vidéotron pour Showtime et cela s’était très bien passé. Je songe leur proposer une solution similaire pour régler ce problème. »

Chose certaine, le téléphone ne cesse de sonner dans les bureaux du Groupe Yvon Michel et tous les scénarios sont sur la table.

Il ne faudrait pas se surprendre d’avoir des nouvelles positives sur le retour imminent de la boxe d’ici quelques semaines, voire quelques mois tout au plus.