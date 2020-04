Le baseball majeur se prépare en vue des matchs à huis clos

Tel que le 98.5 Sports l'écrivait lundi, les ligues de sports professionnels d’Amérique du Nord commencent à chercher des solutions pour relancer leurs saisons respectives.

Selon plusieurs médias, une vidéo conférence organisée par la MLB a eu lieu lundi avec plusieurs membres importants du baseball lundi pour discuter d'un endroit où tous les matchs auraient lieu.

Le plan serait de déplacer les 30 équipes du baseball majeur en Arizona. Le Chase Field, stade des Diamondbacks, serait la pierre angulaire du projet.

On réfléchit à la possibilité de confiner les joueurs dans des hôtels du secteur, leur faisant passer des tests avec régularité. Mis à part le grand stade des D-backs, on utiliserait aussi une dizaine de stades des ligues mineures qui se trouvent tous à l’intérieur d’un périmètre d'environ 80 km.

Les équipes se déplaceraient de stade en stade pour des matchs quotidiens, à huis clos. L’idée serait de débuter la saison en mai et y jouer l’entièreté de la saison. C’est donc dire pendant un période de quatre à six mois, incluant les séries.

Scott Boras, un agent influent, s’est dit encouragé par l’idée.

« Il faut trouver des solutions pour éventuellement relancer les activités. Les gens ont besoin de se changer les idées et c’est prouvé par des psychologues que le sport peut s’avérer une source de distraction importante pour le monde. Les gens veulent retrouver en semblant de vie normale et le baseball peut leur offrir cela. »

Bien sûr, un tel projet prendra l’autorisation de l’Association des joueurs.

« On s’entend, ce n’est pas une vie normale pour un joueur. Ils seront pour souvent qu’autrement confinés à leur chambre. Si on veut que la ligue soit le plus sécuritaire possible, ce sont des mesures nécessaires. Ils n’auront pas leur famille avec eux, et on parle ici de plusieurs mois. Donc il faut bien y penser. »

Selon Boras, le Chase Field serait l’hôte de programmes triples et ce quotidiennement. Il faudrait aussi installer de l’équipement de diffusion dans chacun des 10 autres stades des ligues mineures dans le but de diffuser tous les matchs.

En ce moment, les propriétaires ont déjà injecté 170 M$ qui serviront à compenser les joueurs pendant les 60 premiers jours de la crise.

Au soccer, la MLS et l’Association des joueurs sont d’accord pour jouer le maximum de matchs possibles et de redémarrer le plus rapidement possible aussi.