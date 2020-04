Basketball | Kobe Bryant sera intronisé au Temple de la renommée

Alors qu’il a perdu la vie dans un tragique accident d’hélicoptère il y a seulement quelques semaines, Kobe Bryant sera intronisé à titre de membre en règle du Temple de la renommée du basketball.

Bryant fera donc son entrée au temple de façon posthume en compagnie de neuf autres personnalités marquantes du basketball.

Tim Duncan, Kevin Garnett et Rudy Tomjanovich, de même que l’entraîneur Eddie Sutton, l’athlète olympique et quadruple médaillée d'or Tamika Catchings, Kim Mulkey, l’entraîneuse Barbara Stevens et le dirigeant suisse Patrick Baumann, anciennement secrétaire général de la Fédération internationale de basketball, qui, tout comme Bryant, sera honoré à titre posthume, puisqu’il est décédé en octobre 2018 à l'âge de 51 ans.

Tant Bryant que Duncan et Garnett étaient à leur première année d'admissibilité.

Les trois joueurs étoiles ont remporté un grand total de 11 championnats combinés et font tous trois partie des six joueurs ayant réussi à prendre part à au moins 15 matchs des étoiles dans la NBA.

La cérémonie d'intronisation devrait avoir lieu le 29 août.